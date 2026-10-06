Pegadaian Luncurkan Program Gadai Bebas Sewa Modal, Akses Dana Cepat Tanpa Bunga

jpnn.com, JAKARTA - Pegadaian menghadirkan inovasi layanan terbaru yakni Gadai Bebas Sewa Modal yang merupakan kredit cepat, aman dan tanpa bunga.

Program ini resmi berlaku mulai 28 September 2026 di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.

Melalui program Gadai Bebas Sewa Modal, masyarakat dapat mencoba transaksi gadai untuk dana darurat maupun modal kerja tanpa dibebani bunga (sewa modal 0%).

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Inisiatif ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi berbagai lapisan masyarakat, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja harian lepas, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Selfie Dewiyanti menyampaikan peluncuran Gadai Bebas Sewa Modal merupakan langkah nyata perusahaan dalam mendampingi masyarakat yang membutuhkan solusi finansial cepat dan tepercaya.

"Program Gadai Bebas Sewa Modal kami hadirkan sebagai wujud komitmen Pegadaian dalam memberikan pengalaman pertama yang ringan dan tanpa beban bagi masyarakat yang belum pernah memanfaatkan layanan gadai. Kami memahami kebutuhan dana mendesak maupun tambahan modal kerja mikro sering kali datang tiba-tiba. Dengan bunga 0% dan biaya administrasi yang sangat terjangkau, kami berharap hadirnya program ini dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan serta menjadi solusi finansial yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Selfie.

Dalam program ini, Pegadaian menyediakan plafon uang pinjaman mulai dari Rp50.000 hingga Rp1.000.000 (Golongan Pinjaman A dan B1) dengan jangka waktu (tenor) kredit selama 30 hari.

Calon nasabah bisa menjaminkan berbagai jenis aset bergerak yang dimiliki, mulai dari emas, gadget, perlengkapan rumah tangga, maupun peralatan usaha.