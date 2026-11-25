jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pegadaian Peduli – Perempuan Berdaya menjalin kolaborasi dengan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) melalui gerakan SPRIN (Selamatkan Perempuan Indonesia).

Sinergi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program edukasi nasional bertajuk SPARK CAMPUS 2026 dengan mengusung tema Finansial Kuat, Reproduksi Sehat.

Kali ini kegiatan diselenggarakan di Kampus Universitas Trisakti, pada Selasa (24/11).

Bagi Pegadaian dan POGI, kesehatan reproduksi dan kemandirian finansial merupakan dua fondasi krusial dalam mempersiapkan generasi muda yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

Sebagai calon pemimpin dan agen perubahan di masa depan, kalangan mahasiswa dinilai perlu dibekali pemahaman komprehensif mengenai penjagaan kesehatan diri sekaligus kecakapan mengelola keuangan sejak dini.

Rangkaian kegiatan SPARK CAMPUS 2026 menggabungkan aspek kesehatan preventif dengan pemberdayaan ekonomi.

Dalam setiap penyelenggaraannya, mahasiswa mendapatkan rangkaian manfaat dan aktivasi terpadu, meliputi:

Edukasi Kesehatan Reproduksi: Sesi penyuluhan interaktif bersama dokter spesialis dan tenaga medis profesional dari POGI yang mengupas tuntas kesehatan reproduksi perempuan, kesehatan di usia produktif, serta langkah pencegahan kanker serviks.

Pemberian Vaksin HPV Gratis: Fasilitas pemberian 100 dosis vaksin HPV gratis di setiap kampus bagi mahasiswa terpilih, sehingga total mencapai 1.200 dosis di 12 perguruan tinggi sebagai langkah nyata proteksi kesehatan generasi muda.

Edukasi Literasi Keuangan: Pembekalan pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan masa depan, serta pengenalan instrumen keuangan formal oleh tim PT Pegadaian agar mahasiswa terhindar dari risiko jerat finansial dan mampu berinvestasi secara bijak.

Aktivasi Digital & Konsultasi Finansial: Kehadiran booth layanan Pegadaian di area kampus yang memfasilitasi konsultasi keuangan personal, pengenalan serta onboarding aplikasi keuangan digital terintegrasi Tring! by Pegadaian, hingga kemudahan pembukaan rekening Tabungan Emas maupun Cicil Emas.

Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah menyampaikan kolaborasi lintas sektor bersama POGI ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan serta memperluas inklusi keuangan di kalangan generasi Z.