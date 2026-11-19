jpnn.com, SURAKARTA - PT Pegadaian (Persero) meraih dua penghargaan pada malam puncak penganugerahan The 8th Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026, yang digelar di Balai Tawangarum, Kompleks Balai Kota Surakarta, pada Kamis (8/10).

Pegadaian sukses memboyong dua penghargaan sekaligus atas keunggulan pengelolaan kanal komunikasi eksternal dan internal perusahaan.

Dalam ajang tahunan bergengsi bagi para insan Humas tersebut, PT Pegadaian (Persero) dianugerahi penghargaan Gold Winner pada kategori Kanal Digital (Website): Website pegadaian.co.id, dan Silver Winner pada kategori Media Internal (Magazine): Majalah internal The Gade Magz.

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Penyelenggaraan AHI ke-8 tahun 2026 ini diikuti dengan antusiasme tinggi dari berbagai institusi di seluruh Indonesia, dengan total 371 entri karya kehumasan yang berkompetisi.

Setelah melalui proses penilaian yang ketat, objektif, dan mendalam oleh dewan juri, panitia menyerahkan total 178 trofi kepada 80 institusi pemenang yang dinilai berhasil menunjukkan praktik public relations (PR) unggulan.

Mengusung tema sentral Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik, AHI 2026 merespons dinamika lanskap komunikasi modern yang menuntut fungsi kehumasan untuk bertransformasi.

Di era keterbukaan informasi saat ini, praktisi PR tidak lagi sekadar berperan sebagai corong komunikasi satu arah, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam merawat transparansi serta membangun kepercayaan antara institusi dan publik.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan mengapresiasi atas penghargaan yang diraih, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga keterbukaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) maupun insan internal perusahaan.