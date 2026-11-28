jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) memboyong dua penghargaan sekaligus dalam debut perdananya di ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2026 Awarding Night, yang digelar di The Kraton Grand Ballroom, Yogyakarta Marriott Hotel, pada Jumat (27/11).

Dalam ajang yang digelar oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR) tersebut, PT Pegadaian (Persero) dianugerahi predikat Gold Rating atas kualitas Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2025.

Tak hanya itu, Pegadaian juga menerima apresiasi khusus berupa Commendation for First Year Participation in ASRRAT 2026 atas capaian impresif perusahaan di tahun pertama keikutsertaannya.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah.

Capaian ini diraih setelah Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 milik Pegadaian melewati proses evaluasi dan penilaian independen secara ketat oleh Dewan Juri ASRRAT 2026 yang diketuai oleh Prof. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar.

Raihan Gold Rating dan Commendation for First Year Participation ini merupakan bentuk pengakuan eksternal atas kesungguhan Pegadaian dalam menghadirkan pelaporan keberlanjutan yang transparan, kredibel, dan akuntabel.

Melalui penyusunan Laporan Keberlanjutan 2025 yang komprehensif, Pegadaian secara terbuka memaparkan kinerja serta dampak penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan kepada publik, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Eka menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pengakuan yang diraih pada keikutsertaan perdana Pegadaian di ajang tingkat Asia tersebut.