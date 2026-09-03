Pegadaian Raih Penghargaan Corporate Secretary Champion 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan sebagai Winner of Indonesia Best Corporate Secretary for Governance Excellence 2026 dalam ajang Corporate Secretary Champion 2026, yang digelar oleh Majalah SWA pada Selasa (1/9).

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan fungsi Corporate Secretary Pegadaian, yang dipimpin oleh Dwi Hadi Atmaka dalam mendukung penguatan tata kelola serta membangun komunikasi korporasi yang transparan, efektif, dan konstruktif bersama para stakeholder.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas konsistensi seluruh insan Corporate Secretary Pegadaian dalam menjalankan peran strategisnya secara profesional dan inovatif.

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Fungsi kesekretariatan perusahaan memegang peran vital dalam memfasilitasi koordinasi lintas pemangku kepentingan sekaligus memastikan prinsip GCG di setiap tingkatan operasional terimplementasikan dengan baik.

Corporate Secretary PT Pegadaian (Persero), Dwi Hadi Atmaka mengatakan capaian ini merupakan buah dari penguatan peran kesekretariatan perusahaan yang dijalankan dan pengelolaan hubungan yang erat dengan stakeholder.

“Pencapaian ini menjadi pendorong semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan komunikasi korporasi secara profesional dan inovatif,” ujar Dwi.

"Kami percaya bahwa pengelolaan hubungan yang erat dan transparan dengan para pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam menjalankan peran kesekretariatan perusahaan sekaligus untuk memperkuat reputasi perusahaan," imbuhnya.

Proses penetapan pemenang dilakukan melalui seleksi dan penilaian ketat oleh dewan juri pada 7–9 Juli 2026.