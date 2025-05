Pegadaian Raih Penghargaan di Ajang IRCA 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih predikat Diamond - Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance untuk kategori Financial Services Non-Bank dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025, yang digelar di Hotel JS Luwansa Jakarta.

Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi atas pencapaian, inovasi, kontribusi dan komitmen perusahaan dan pemimpinnya dalam menjalankan kepatuhan hukum.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Kepatuhan PT Pegadaian, Edi Sarwono.

“Pegadaian terus berupaya bagaimana memastikan bisnis tercapai dengan sehat, secara patuh dan etik. Kami akan mengawal terus agar perusahaan senantiasa comply dalam menjalankan bisnis. Harapannya tentu akan berdampak pada peningkatan maturitas kepatuhan dan rating (GCG) kami,” ungkap Edi.

Terpisah, Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan PT Pegadaian, Udin Salahudin menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen Pegadaian dalam membangun budaya kepatuhan dan selalu comply terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan sadar hukum.

“Pegadaian senantiasa berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan memastikan aspek kepatuhan berjalan dengan baik pula, sehingga Pegadaian dapat menjalankan bisnisnya secara sehat dan sustainable,” tutur Udin.

Baca Juga: Pemkab Jombang Pasok 10 Ton Bahan Bakar dari Sampah ke Pabrik Tuban SIG

Udin menambahkan, dengan diraihnya penghargaan ini diharapkan bisa semakin meningkatkan motivasi Insan Pegadaian untuk terus meningkatkan kinerja fungsi kepatuhan dan menjalankan budaya kepatuhan dengan konsisten, guna mendukung dan meningkatkan kinerja perusahaan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi seluruh stakeholder dan masyarakat.

Perwujudan komitmen Pegadaian dalam menjalankan fungsi kepatuhan di antaranya dengan melakukan pengembangan teknologi untuk memberikan kemudahan bagi seluruh karyawan, di antaranya melalui Be Comply sebagai repository kebijakan Pegadaian yang dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh seluruh karyawan.