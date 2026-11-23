jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang komunikasi publik dan kehumasan.

Pegadaian berhasil meraih penghargaan sebagai Terbaik III Kategori Media Audiovisual untuk Klasifikasi Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD pada malam puncak Anugerah Media Humas (AMH) ke-19 Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (17/11).

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen PT Pegadaian dalam memproduksi konten komunikasi berbasis audio visual yang tidak hanya kreatif dan menarik secara visual, tetapi juga informatif, edukatif, serta mampu menjangkau publik secara efektif di tengah disrupsi digital.

Mengusung tema "Karya Bicara, Apresiasi Menguatkan", penyelenggaraan AMH ke-19 tahun ini diikuti oleh 192 instansi yang mengirimkan total 689 karya kehumasan dari berbagai kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri (PTN), hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Seluruh karya melewati proses kurasi dan penilaian secara ketat, objektif, dan independen oleh dewan juri yang berasal dari unsur pimpinan redaksi media nasional serta akademisi.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan, sekaligus menegaskan bahwa capaian ini memacu perusahaan untuk terus menghadirkan tata kelola komunikasi publik yang profesional dan berdampak bagi masyarakat.

"Di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, karya komunikasi yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan kemasan yang menarik, tetapi juga harus berlandaskan akurasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Damar.

"Penghargaan pada kategori Media Audiovisual ini menjadi motivasi bagi Pegadaian untuk terus berinovasi dalam menyampaikan pesan literasi keuangan, layanan perusahaan, serta semangat MengEMASkan Indonesia secara kreatif, kredibel, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat," imbuh Damar.