Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Best CX-EX Strategy Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan bergengsi Indonesia Best CX-EX Strategy Award 2025.

Penghargaan ini diberikan oleh SWA Media Grup, dalam kegiatan apresiasi dan sharing best practices yang menyoroti keberhasilan perusahaan dalam menyelaraskan strategi Customer Experience (CX) dan Employee Experience (EX) di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Rabu (8/10).

Keberhasilan Pegadaian dalam ajang Indonesia Best CX-EX Strategy Award 2025 ini menunjukkan pengakuan terhadap komitmen perusahaan yang telah mengintegrasikan pengalaman karyawan yang positif dengan layanan pelanggan yang prima.

Hal ini selaras dengan tema utama penghargaan tahun ini: Achieving Excellent Business Growth through Compassionate Leadership and CX-EX Integration.

Penghargaan ini menegaskan bahwa strategi Pegadaian dalam membentuk lingkungan kerja yang suportif dan positif (Employee Experience) secara langsung berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah (Customer Experience).

"Kami percaya bahwa happy employee adalah kunci untuk menciptakan happy customer. Melalui Compassionate Leadership, kami memastikan setiap Insan Pegadaian memiliki lingkungan kerja yang positif dan berintegritas, yang pada akhirnya mendongkrak kinerja, baik dari sisi individu karyawan maupun performa bisnis perusahaan secara keseluruhan," ujar Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti.

Pegadaian secara konsisten berinvestasi dalam pengembangan talenta, kesejahteraan karyawan, dan penegakan integritas (GCG), memastikan karyawan memiliki motivasi dan tools yang memadai untuk memberikan layanan terbaik.

Pegadaian juga terus bertransformasi, khususnya pada bidang digital melalui pengembangan super apps Tring! dan peningkatan kualitas layanan outlet fisik adalah bukti komitmen Pegadaian untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan aman bagi seluruh nasabah, mulai dari segmen Ultra Mikro hingga korporasi.