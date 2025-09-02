Pegadaian Raih Penghargaan Internasional The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan di ajang The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025, yang digelar di W Hotel Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu (27/8).

Dalam kompetisi bergengsi ini, Pegadaian dianugerahi penghargaan Best Social Sukuk – SME, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam inovasi instrumen keuangan syariah.

Penghargaan ini menempatkan Pegadaian sejajar dengan institusi keuangan terbaik di dunia.

Penghargaan ini diraih berkat penerbitan Sukuk Mudharabah Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024 senilai Rp 1,41 Triliun.

Sukuk ini dinilai berhasil menghadirkan instrumen keuangan syariah dengan dampak sosial nyata, terutama dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha bersyukur atas pencapaian ini.

"Penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas komitmen Pegadaian dalam menyediakan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Apresiasi yang diberikan menjadi bukti strategi bisnis Pegadaian yang berlandaskan prinsip ESG, tidak hanya memberikan nilai ekonomi, namun juga dampak sosial yang nyata," ujar Ferdian.

Ferdian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga penunjang yang telah mendukung kesuksesan ini, termasuk JLU Indo Premier Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, Wali Amanat Bank Mega, Konsultan Hukum MMI, Tenaga Ahli Syariah, dan Tim Notaris.