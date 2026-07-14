Pegadaian Raih Penghargaan Top Company in Bullion Bank Industry 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) meraih penghargaan Top Company in Bullion Bank Industry di ajang Indonesia Top Companies Recognition 2026, yang digelar di The Westin Jakarta, pada Senin (29/6).

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur TI & Digital PT Pegadaian, Yos Iman Jaya Dappu.

Apresiasi ini menjadi bukti nyata atas konsistensi dan kepemimpinan Pegadaian, sebagai pelopor hadirnya ekosistem Bank Emas pertama di tanah air dalam transformasi layanan keuangan berbasis emas.

“Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pegadaian. Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kami dalam menghadirkan inovasi produk dan memperluas inklusi keuangan berbasis emas. Kami berharap apresiasi ini semakin mendorong Pegadaian untuk memberikan produk dan layanan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat,” ujar Yos Dappu.

"Bersama Danantara, Insan Pegadaian senantiasa hadir melayani sepenuh hati untuk MengEMASkan Indonesia," imbuhnya.

Setelah mengantongi izin usaha resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Desember 2024, PT Pegadaian (Persero) secara resmi meluncurkan Layanan Bank Emas pada 26 Februari 2025 yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sebagai pionir di industri ini, Pegadaian memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan berbagai aktivitas usaha bullion yang dirancang untuk mengubah aset emas menjadi instrumen keuangan yang produktif dan likuid.

Layanan tersebut meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, serta Perdagangan Emas.