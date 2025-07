Pegadaian Raih Top 25 CEO Future Finance 2025 Hingga Innovative Future Finance Awards

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih dua penghargaan pada malam penganugerahan Innovative Future Finance Awards 2025 yang digelar di Jakarta, pada Kamis (29/6).

Pegadaian, dinilai sebagai perusahaan jasa keuangan non bank yang terus berinovasi dalam menyediakan produk dan layanan keuangan inklusif serta memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

Pegadaian membawa pulang predikat The Most Innovative Future Finance Awards 2025 for Providing Inclusive Financial Products and Services and Fulfilling Variety of Customer Needs.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan meraih penghargaan untuk kategori The Best CEO in the Financial Services Industry 2025 for Asset Performance Enhancement and Implementing Business Sustainability.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Pegadaian dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dari berbagai segmen, sekaligus mendorong transformasi digital yang berkelanjutan, serta peran CEO dalam meningkatkan performa aset perusahaan dalam penerapan prinsip keberlanjutan dalam model bisnis Pegadaian.

Damar menyampaikan penghargaan ini merupakan wujud pembuktian komitmen Pegadaian untuk senantiasa mempersembahkan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Mewakili manajemen dan seluruh Insan Pegadaian, saya mengucapkan terima kasih kepada Goodmoney.id dan Plus Idea Komunika atas apresiasi yang diberikan kepada Pegadaian. Saya berharap, penghargaan ini dapat memberi semangat mengEMASkan Indonesia bagi seluruh Insan Pegadaian, serta mendorong kinerja bagi perusahaan untuk terus maju, bertumbuh, dan berkontribusi bagi negeri, melalui produk dan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap Damar.

Ajang Penghargaan Innovative Future FInance Awards, dilatarbelakangi dengan penilaian yang dilakukan oleh tim riset Plus Idea Komunika menggunakan empat indikator utama dalam penilaian Innovative Future Finance Awards, yaitu Financial Performance, Digital Initiative, Business Synergy, serta Economic Empowerment and Education.