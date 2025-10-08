Pegadaian Rilis Tring!, Integrasi Emas & Keuangan, Mudah Diakses

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) mengumumkan peluncuran aplikasi super apps terbaru, Tring! By Pegadaian, yang menandai babak baru dalam transformasi digital perusahaan.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengungkapkan aplikasi tersebut dirancang sebagai ekosistem keuangan digital terintegrasi yang menyatukan layanan gadai, investasi emas, dan pembiayaan dalam satu platform.

"App ini tentunya tempat untuk aplikasi yang bisa untuk menabung emas, kemudian untuk gade emas, untuk deposito emas, dan untuk transaksi yang lain," kata Damar di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (8/10).

Aplikasi tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang nyaman, di mana seluruh kendali finansial berada di tangan nasabah.

Keunggulan aplikasi terletak pada integrasi penuh layanan berbasis emas dan keuangan Pegadaian.

Aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern akan solusi keuangan yang cepat, aman, dan mudah, sebagaimana tercermin dalam tagline #MulaiDariTring!.

Tring! menyediakan seluruh layanan emas Pegadaian, mulai dari Tabungan Emas untuk memulai investasi dari nominal kecil dan Cicil Emas Batangan.

Adapula fitur Cicil Tabungan Emas untuk kepemilikan yang terencana, hingga Gadai Tabungan Emas dan Jual/Beli Emas yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.