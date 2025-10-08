menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Pegadaian Rilis Tring!, Integrasi Emas & Keuangan, Mudah Diakses

Pegadaian Rilis Tring!, Integrasi Emas & Keuangan, Mudah Diakses

Pegadaian Rilis Tring!, Integrasi Emas & Keuangan, Mudah Diakses
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peluncuran Tring! By Pegadaian di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (8/10). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) mengumumkan peluncuran aplikasi super apps terbaru, Tring! By Pegadaian, yang menandai babak baru dalam transformasi digital perusahaan. 

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan mengungkapkan aplikasi tersebut dirancang sebagai ekosistem keuangan digital terintegrasi yang menyatukan layanan gadai, investasi emas, dan pembiayaan dalam satu platform.

"App ini tentunya tempat untuk aplikasi yang bisa untuk menabung emas, kemudian untuk gade emas, untuk deposito emas, dan untuk transaksi yang lain," kata Damar di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (8/10).

Baca Juga:

Aplikasi tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman bertransaksi yang nyaman, di mana seluruh kendali finansial berada di tangan nasabah.

Keunggulan aplikasi terletak pada integrasi penuh layanan berbasis emas dan keuangan Pegadaian. 

Aplikasi ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern akan solusi keuangan yang cepat, aman, dan mudah, sebagaimana tercermin dalam tagline #MulaiDariTring!. 

Baca Juga:

Tring! menyediakan seluruh layanan emas Pegadaian, mulai dari Tabungan Emas untuk memulai investasi dari nominal kecil dan Cicil Emas Batangan.

Adapula fitur Cicil Tabungan Emas untuk kepemilikan yang terencana, hingga Gadai Tabungan Emas dan Jual/Beli Emas yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Tring! menghadirkan kemudahan investasi emas dan layanan keuangan terpadu dari Pegadaian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI