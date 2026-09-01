Pegadaian Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Pengemudi Ojol

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pegadaian Peduli menyalurkan 1.000 paket sembako untuk pengemudi ojek online (ojol) dalam gelaran 1.000 Ojol UMKM Merdeka.

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan bulan kemerdekaan RI ke-81 Tahun tersebut, berlangsung di halaman Kantor Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (Kementerian UMKM), Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/8).

Kegiatan ini sebagai wujud apresiasi nyata perusahaan atas kontribusi besar para pengemudi ojol yang ikut berperan dalam perputaran roda ekonomi harian masyarakat.

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Diinisiasi melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementerian UMKM, PT Pegadaian (Persero), BUMN, sektor swasta, pelaku UMKM, serta komunitas dan asosiasi pengemudi ojol, acara ini menghadirkan kemeriahan khas bulan kemerdekaan.

Sebanyak 1.000 mitra pengemudi dari berbagai platform transportasi online berkumpul menikmati hiburan, berbagai stan kuliner UMKM, game interaktif, pengundian doorprize, dan tentunya pembagian 1.000 paket sembako pada sesi penutup.

Direktur Jaringan & Operasi PT Pegadaian (Persero), Eka Pebriansyah mengatakan pengemudi ojek online memiliki peran vital dalam menunjang keberlangsungan ekosistem usaha mikro dan mobilitas masyarakat perkotaan.

"Di era digitalisasi yang dinamis seperti saat ini, pengemudi ojek online memiliki peran penting dalam keseharian kita dengan berbagai jasa yang ditawarkan, termasuk menghubungkan pelaku UMKM dengan konsumen secara cepat dan efisien," ungkap Eka

"Melalui program Pegadaian Peduli di momen perayaan kemerdekaan ini, Pegadaian ingin memberikan dorongan semangat serta manfaat langsung bagi para pengemudi beserta keluarga di rumah," imbuhnya.