Pegadaian Salurkan Bantuan Untuk Pembangunan Jembatan Raba Sa’u Desa Mawu

jpnn.com, BIMA - PT Pegadaian (Persero) Cabang Rasanae menyalurkan bantuan dana untuk mendanai pembangunan Jembatan Raba Sa’u di Desa Mawu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Penyaluran bantuan ini menjadi solusi konkret atas tantangan aksesibilitas yang telah dihadapi warga selama puluhan tahun.

Keberadaan Jembatan Raba Sa’u memiliki peran vital sebagai urat nadi mobilitas harian masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintasi jalur tersebut untuk menuntut ilmu.

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Kondisi akses yang terbatas dan belum memadai selama ini kerap membahayakan keselamatan warga, khususnya para pelajar saat berangkat dan pulang sekolah.

Pembangunan Jembatan Raba Sa’u yang lebih kokoh dan layak diharapkan dapat menghilangkan rasa cemas para orang tua dan memberikan rasa aman bagi anak-anak.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VIII Bali Nusra, Edy Purwanto mengatakan bantuan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan kemanfaatan sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

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"Pembangunan Jembatan Raba Sa’u memiliki manfaat yang sangat besar dan luas bagi masyarakat Desa Mawu. Selama puluhan tahun, jembatan ini menjadi impian warga, terlebih karena akses ini saban hari dilalui anak-anak sekolah," ujar Edy Purwanto.

"Melalui Program Pegadaian Peduli, kami mengambil bagian untuk menghadirkan sarana penyeberangan yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi masa depan," imbuhnya.