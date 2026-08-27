Pegadaian Salurkan Bantuan Untuk Pembangunan Jembatan Raba Sa’u Desa Mawu
jpnn.com, BIMA - PT Pegadaian (Persero) Cabang Rasanae menyalurkan bantuan dana untuk mendanai pembangunan Jembatan Raba Sa’u di Desa Mawu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.
Penyaluran bantuan ini menjadi solusi konkret atas tantangan aksesibilitas yang telah dihadapi warga selama puluhan tahun.
Keberadaan Jembatan Raba Sa’u memiliki peran vital sebagai urat nadi mobilitas harian masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintasi jalur tersebut untuk menuntut ilmu.
Kondisi akses yang terbatas dan belum memadai selama ini kerap membahayakan keselamatan warga, khususnya para pelajar saat berangkat dan pulang sekolah.
Pembangunan Jembatan Raba Sa’u yang lebih kokoh dan layak diharapkan dapat menghilangkan rasa cemas para orang tua dan memberikan rasa aman bagi anak-anak.
Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VIII Bali Nusra, Edy Purwanto mengatakan bantuan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan kemanfaatan sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
"Pembangunan Jembatan Raba Sa’u memiliki manfaat yang sangat besar dan luas bagi masyarakat Desa Mawu. Selama puluhan tahun, jembatan ini menjadi impian warga, terlebih karena akses ini saban hari dilalui anak-anak sekolah," ujar Edy Purwanto.
"Melalui Program Pegadaian Peduli, kami mengambil bagian untuk menghadirkan sarana penyeberangan yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi masa depan," imbuhnya.
PT Pegadaian terus berupaya mengambil peran dalam mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat langsung
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BTN Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Kebakaran di Desa Adat Sade
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Agustus 2026, Cek Daftar Terbarunya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 24 Agustus, Cek Daftarnya
- Brantas Abipraya Salurkan Bantuan Kepada Korban Gempa di NTT
- Pegadaian Area Kebayoran Baru Gelar Edukasi Keuangan bareng Komunitas Ojek
- Pegadaian Hadirkan Solusi Cicil Tabungan Emas