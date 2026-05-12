Pegadaian Semarang Luncurkan Business Case Competition 2026 di UNNES

jpnn.com, SEMARANG - PT Pegadaian Kantor Wilayah XI Semarang memulai rangkaian Pegadaian Business Case Competition (BCC) 2026.

Peluncuran kompetisi bergengsi ini dikemas melalui talkshow inspiratif bertajuk 'MengEmaskan Indonesia: Golden Idea for Gold Generation' yang memadati Auditorium Prof. Wuryanto, Universitas Negeri Semarang (UNNES), pada Kamis (7/5).

Acara dihadiri lebih dari 1.000 mahasiswa.

BCC 2026 hadir sebagai panggung bagi mahasiswa di Jawa Tengah untuk menyalurkan ide kreatif dan solusi inovatif di bidang finansial, investasi, hingga transformasi layanan keuangan digital.

Kepala Divisi Bisnis Bullion PT Pegadaian, Kadek Eva Suputra menjelaskan mahasiswa memiliki ketajaman analisis dan pemikiran kritis yang sangat dibutuhkan industri untuk menghadapi tantangan masa depan.

"Kami melihat perspektif akademis mahasiswa sangat kuat dan segar. Melalui Business Case Competitionini, kami ingin ide-ide brilian tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi solusi nyata yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas," ujar Kadek.

Dia menambahkan, pemilihan UNNES sebagai lokasi kick-off pertama didasari oleh kedekatan strategis dan kultur akademik yang disiplin.

Selain UNNES, Pegadaian akan menggandeng empat perguruan tinggi besar lainnya yang telah memiliki fasilitas The Gade Creative Lounge (TGCL), yaitu UNDIP, UGM, UNSOED, dan UNS.