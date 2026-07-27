Pegadaian Sumbagsel Jadi Juara Nasional di Business Summit 2026

jpnn.com - PALEMBANG - PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah (Kanwil) III Sumbagsel mengukir prestasi di tingkat nasional pada ajang Business Summit 2026 yang digelar di Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention Bogor.

Kanwil III Sumbagsel menjadi Juara Top Scorer Kantor Wilayah Nasional dalam kategori Business Performance Review (BPR) Racing KPI Kuartal II 2026.

Penghargaan tertinggi menjadi bukti konsistensi kinerja Kanwil III Sumbagsel dalam mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan melalui kolaborasi, inovasi dan pencapaian target yang optimal.

Tak hanya berjaya di tingkat wilayah, insan Pegadaian Kanwil III Sumbagsel juga mendominasi penghargaan individu pada berbagai kategori. Lenny Fetresia Siregar selaku Deputy Bisnis Area Lampung meraih penghargaan Achiever 2 Area, sementara Rusydi Tanjung Deputi Bisnis Area Sumbagsel dinobatkan sebagai Achiever 3 Area.

Prestasi juga diraih Indah Nurullia, Pemimpin Cabang CP Metro sebagai Top Scorer Cabang Konvensional, dan Tommy Zarlianda, Pemimpin Cabang CPS Baturaja sebagai Top Scorer Cabang Syariah.

Sementara itu, penghargaan tingkat outlet diraih Hashabi dari UPC Simpang Periuk sebagai Top Scorer Outlet Konvensional, Mega Nirwana dari UPS IAIN sTS Jambi sebagai Top Scorer outlet Syariah, serta Mahmudi dari UPC BRI Unit Betung Sekayu sebagai Top Scorer Co Location.

Dominasi Kanwil III Sumbagsel berlanjut pada Program Start Engine 2026, dengan berhasil meraih predikat Top Kantor Wilayah.

Area Lampung, Area Sumbagsel, dan Area Jambi turut menyandang gelar Top Kantor Area.