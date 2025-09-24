Pegadaian Umumkan 450 Pemenang Program Badai Emas 2025 Periode 1

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian kembali menggelar pengundian program loyalitas tahunannya, Badai Emas Pegadaian 2025.

Setelah periode pengumpulan poin dari Mei hingga Agustus lalu, pengundian Badai Emas Periode 1 resmi digelar di The Gade Tower Jakarta, pada Rabu (24/9).

Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti menyampaikan program Badai Emas dipersembahkan sebagai bentuk apresiasi Pegadaian kepada seluruh "Sahabat Pegadaian", sebutan khusus bagi nasabah setianya.

Program ini sekaligus menjadi pendorong utama pemanfaatan layanan digital Pegadaian melalui aplikasi.

“Bagi kami kepuasan dan kenyamanan Sahabat Pegadaian adalah prioritas. Sebagai apresiasi atas loyalitas dan kepercayaan yang diberikan, kami kembali menghadirkan Badai Emas Pegadaian 2025 dengan total 900 hadiah menarik yang dibagi dalam dua periode,” ujar Selfie.

"Untuk Periode 1 ini kami mengundi sebanyak 450 pemenang yang berhak menerima berbagai hadiah, mulai dari smartphone, emas batangan, kendaraan niaga, tablet hingga paket umroh. Tidak hanya itu, di Periode 2 nanti juga akan diundi grand prize berupa Tabungan Emas 1 kilogram dan paket Haji Plus," imbuhnya.

Nasabah dapat mengikuti program Badai Emas Pegadaian 2025 dengan menukar poin pada aplikasi Pegadaian Digital menjadi kupon undian berdasarkan hadiah yang dipilih, sementara khusus bagi nasabah Pegadaian Syariah langsung mendapatkan tiket hadiah setelah bertransaksi.

“Program ini berlaku secara nasional, jadi nasabah Pegadaian di seluruh Indonesia berhak untuk mengikuti program ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” tutur Selfie.