Pegadaian UPS Pondok Jaya Gelar Santunan Anak Yatim Hingga Edukasi Keuangan Syariah

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Jaya berkomitmen untuk terus menebar kemaslahatan di tengah masyarakat dengan menggelar kegiatan santunan bagi anak-anak yatim.

Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan di Kantor Pegadaian Cabang Pelayanan Syariah (CPS) Pondok Aren dengan mengusung konsep berkelanjutan yang sejalan dengan implementasi pilar Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada aspek sosial (Social) dan tata kelola yang baik (Governance).

Acara itu dihadiri jajaran manajemen Pegadaian setempat, tokoh masyarakat, serta puluhan anak yatim dari lingkungan sekitar perusahaan. Selain penyerahan santunan tunai dan perlengkapan ibadah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan edukasi literasi keuangan syariah sejak dini serta penerapan konsep ramah lingkungan selama acara berlangsung.

Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus Kepala Unit UPS Pondok Jaya, Putri Utami Dewi menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang diintegrasikan secara holistik dengan nilai-nilai ESG.

"Kami bersyukur dapat melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap sesama. Sesuai dengan prinsip ESG pada pilar sosial, kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memastikan kehadiran Pegadaian memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” kata dia.

Senada dengan hal tersebut, Pemimpin Cabang CPS Pondok Aren Cepi Kurnia Nugraha menekankan pentingnya sinergi antar-unit dalam menjalankan program-program kemasyarakatan yang transparan dan akuntabel.

"Kolaborasi antara UPS Pondok Jaya dan CPS Pondok Aren dalam menyelenggarakan santunan ini mencerminkan komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan yang baik,” kata dia.

Dia menuturkan setiap penyaluran dana kepedulian umat didokumentasikan dan disalurkan secara tepat sasaran demi menjaga amanah pemangku kepentingan.