jpnn.com, PANDEGLANG - Anggota DPR RI dari Dapil Banten, Bonnie Triyana, menolak wacana pemindahan atau translokasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie berpegang pada pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya memelihara lingkungan dan satwa.

"Sebagai kader PDI Perjuangan, saya berpegang pada pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kita senantiasa memelihara lingkungan dan satwa. Ujung Kulon adalah rumah terakhir badak jawa di dunia dan bagian dari identitas Banten," ujar Bonnie dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Wacana relokasi disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Hashim menyebut ancaman tsunami dan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai alasan, dengan pendanaan melalui skema konservasi yang ditawarkan kepada investor.

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Bonnie memahami niat melindungi badak jawa dari bencana alam. Namun, menurutnya, translokasi spesies yang terancam punah tidak boleh dilakukan tanpa kajian ilmiah yang mendalam dan komprehensif.

"Jika memang kekhawatirannya adalah bencana alam, maka yang harus diperbaiki adalah sistem mitigasi bencana di kawasan tersebut, bukan melakukan generalisasi sumber masalah hingga kemudian berpotensi mengorbankan eksistensi satwa langka dengan melakukan pemindahan," tegas Bonnie.

Bonnie mengingatkan bahwa TNUK telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991 berdasarkan nilai universal luar biasa (Outstanding Universal Value). Pengakuan itu antara lain didasarkan pada hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Jawa serta perannya sebagai habitat penting bagi spesies langka, termasuk badak jawa.

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"Keberadaan badak jawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai ekologis Ujung Kulon. Status tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya mempertahankan dan memperkuat fungsi ekologis kawasan sebagai habitat alami spesies tersebut," ujarnya.

Bonnie yang sering mengunjungi Ujung Kulon juga menegaskan bahwa badak jawa telah hidup di sana selama berabad-abad. Pelestariannya, kata dia, bukan hanya menyelamatkan populasi, tetapi juga menjaga ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Bonnie menilai perlu ada kajian mendalam tentang karakteristik habitat di Alas Purwo, mulai dari ketersediaan pakan alami, sumber air, kondisi vegetasi, kelembapan, hingga cuaca.