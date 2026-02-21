Pegawai Bank Ini Didakwa Membobol Rekening Nasabah Rp 1,4 M untuk Berjudi
jpnn.com - Seorang pegawai bank didakwa membobol dana nasabah hingga Rp 1,4 miliar, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sabang, Aceh, Jumat (20/2/2026).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang Mohammad Riski menyebut terdakwa atas nama MI, seorang pegawai bank pada Kantor Cabang Pembantu Sabang.
"Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan berlangsung di Pengadilan Negeri Sabang pada Rabu (18/2)," kata Mohammad Riski.
Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, kata dia, pembobolan rekening oleh terdakwa dilakukan dalam rentang waktu 11 April hingga 28 Mei 2025.
Pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Customer Service Representative (CSR).
"Terdakwa memanfaatkan akses sistem internal bank dan menyalahgunakan kewenangan untuk mencairkan deposito serta menarik tabungan nasabah tanpa izin," katanya.
Jaksa penuntut umum dalam dakwaan mengungkapkan bahwa dana nasabah yang diambil tersebut digunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan pribadi terdakwa.
Modus dilakukan terdakwa, antara lain membuat setoran fiktif tanpa uang fisik, memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan.
Seorang pegawai bank didakwa membobol dana nasabah hingga Rp 1,4 miliar, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sabang, Aceh
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Seorang Pemuda Diduga Dianiaya Dua Oknum TNI, Begini Kejadiannya
- Jembatan di Aceh Tengah Putus, 150 KK Terdampak Bencana Direlokasi ke Wilayah Aman
- Mahasiswa STIK Angkatan 83/WPS Sumbang 70 Ekor Sapi untuk Tradisi Meugang di Aceh
- Jusmitawati Dimakan Buaya, Videonya Viral, Beritanya Sampai Mancanegara
- Hujan Deras di Agam, 20 Rumah Terendam Banjir, Jalan Provinsi Tertutup Longsor
- Kiprah Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Tangani Bencana hingga Edukasi Kampus Diapresiasi