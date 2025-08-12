Pegawai BPKP Aceh Ditemukan Tak Bernyawa, Begini Kondisinya
jpnn.com - Polresta Banda Aceh masih menyelidiki penyebab kematian seorang pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh yang ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya, di Banda Aceh, Minggu malam (10/8).
"Untuk penyebab korban meninggal, sementara ini masih dalam penyelidikan," kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Joko Heri Purwono di Banda Aceh, Senin (11/8/2025).
Korban bernama Muhammad Afdal (25), asal Kecamatan Sungai Bungkal, Kabupaten Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
Menurut keterangan yang diperoleh polisi, Afdal baru saja lulus PNS di kantor BPKP.
Kepolisian sejauh ini sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) penemuan mayat korban dalam kamar kos di Gampong Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh tersebut.
Menurut keluarga, korban sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit yang fatal.
Keluarga hanya menceritakan tentang keseharian korban saja. Pada tubuh korban juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
"Dari keterangan dokter forensik Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, pada tubuh korban juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan," ujarnya.
Seorang pegawai BPKP Perwakilan Aceh ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya. Polisi masih melakukan penyelidikan tentang penyebab kematian PNS anyar tersebut.
