Pegawai BUMD di Bogor Diberhentikan Setelah Terlibat Kasus Makar
jpnn.com, JAKARTA - Bupati Bogor Rudy Susmanto memberhentikan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata Bogor berinisial NE yang terseret kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengungkapkan pemberhentian terhadap NE telah dilakukan sejak sekitar dua pekan lalu, setelah pemerintah daerah (pemda) memperoleh informasi mengenai keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara hukum.
“Pada saat salah satu (pegawai) terlibat, maka hari itu juga kami langsung berhentikan. Surat pemberhentiannya sudah ada di Sayaga,” ucapnya.
Dia menjelaskan pemberhentian tersebut dilakukan sejak penetapan status tersangka pertama terhadap NE dalam perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebelum berkembang ke penyidikan kasus dugaan makar.
Rudy menegaskan segala tindakan yang merugikan negara tidak dapat ditoleransi. Penegasan tersebut berlaku bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, termasuk pegawai BUMD, maupun masyarakat.
“Kita negara hukum yang menganut kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala hal tindakan yang merugikan negara bahkan menuju ke arah tindakan makar, ya tidak bisa ditolerir,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Sayaga Wisata Bogor Sambas Setia Permana memastikan pemberhentian NE telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di perusahaan.
Dia menyebutkan pemberhentian tersebut merupakan langkah administratif dan organisatoris untuk menjaga keberlangsungan operasional, efektivitas organisasi, serta melindungi kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan.
Seorang pegawai BUMD di Bogor dipecat setelah terlibat dalam kasus makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
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