Pegawai KPK Istri Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3, Kacau

jpnn.com, JAKARTA - KPK mengungkapkan salah satu pegawai lembaga antirasuah itu merupakan istri dari tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Benar, bahwa salah satu pihak yang diamankan, belakangan diketahui merupakan suami salah satu pegawai KPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (25/8) malam.

Walaupun demikian, Budi mengatakan KPK tidak akan menghentikan proses penyidikan perkara yang melibatkan pasangan dari pegawai lembaga antirasuah tersebut.

"Hal ini sebagai bentuk sikap zero tolerance KPK terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum," katanya.

Selain itu, tambah Budi, KPK juga telah memeriksa pegawainya tersebut dan hingga Senin (25/8) malam, pegawai KPK itu disebut tidak terlibat dalam perkara yang melibatkan pasangannya.

"Kami akan tetap menerapkan zero tolerance terhadap siapa pun yang kami duga atau ketahui melakukan perbuatan melawan hukum, terutama melanggar kode etik yang berlaku, termasuk terhadap pegawai tersebut jika di kemudian hari ditemukan ada bukti lain yang melibatkan yang bersangkutan," ujarnya.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan 11 tersangka kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut identitas para tersangka pada waktu terjadinya perkara tersebut:

1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)