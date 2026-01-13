Pegawai KPK Istri Tersangka Korupsi Ini Dijatuhi Sanksi Etik
jpnn.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik berat untuk Auditor Ahli Pertama dalam unit kerja Inspektorat KPK Fani Febriany (FF).
Fani juga merupakan istri dari salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa,” ujar Ketua majelis sekaligus Ketua Dewas KPK Gusrizal di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Gusrizal menyebut Fani dijatuhkan sanksi berat oleh Dewas KPK berupa permintaan maaf secara tertulis dan kemudian dibacakan di hadapan pimpinan atau pejabat pembina kepegawaian KPK.
Selain itu, permintaan maaf tersebut direkam dan diunggah pada media dalam jaringan milik KPK yang hanya dapat diakses di lingkup internal selama 40 hari kerja.
Dewas KPK juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dia menjelaskan bahwa Fani Febriany diberi hukuman tersebut karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran etik, yakni melanggar nilai profesionalisme karena menjabat posisi direktur suatu perseroan.
"Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Jumat, tanggal 9 Januari 2026, oleh kami, Gusrizal sebagai Ketua Majelis, Sumpeno dan Benny Jozua Mamoto masing-masing sebagai anggota Majelis," tuturnya.
Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik terhadap pegawai KPK dalam unit kerja Inspektorat Fani Febriany yang juga istri tersangka korupsi di Kemenaker.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Deputi Administrasi MPR Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi Rp17 Miliar
- Pengalaman Guru di Bali & Papua Membuktikan Chromebook Tak Menjawab Kebutuhan Pendidik
- KPK Periksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizzudin sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
- Seusai OTT Pejabat Pajak, KPK Geledah Kantor Pusat Ditjen Pajak
- KPK Dalami Aliran Rp600 Juta dari Tersangka ke Anggota DPRD Bekasi
- Kantor Pusat Digeledah, DJP Kemenkeu Angkat Bicara