Pegawai Lapas Medan Ditangkap Jadi Kurir 599 Vape Narkoba, Terima Imbalan Rp20 Juta

jpnn.com, MEDAN - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan berinisial ES (34) yang diduga menjadi kurir 599 unit rokok elektrik atau vape mengandung narkoba. Penangkapan dilakukan pada Senin (2/11) di area parkir sebuah hotel di Jalan Setia Budi, Kota Medan.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan pelaku merupakan warga Jalan Glugur Rimbun, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. "Pelaku yang merupakan warga Jalan Glugur Rimbun, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, diduga telah dua kali menjalankan aktivitas sebagai kurir narkoba karena tergiur imbalan sebesar Rp20 juta," kata Rafli di Medan, Senin.

Rafli menyebut penangkapan dilakukan Tim III Unit I Satresnarkoba setelah menerima informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba yang melibatkan pelaku. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap ES saat hendak menaiki mobilnya.

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"Dari pelaku kami menyita dua tas yang di dalamnya terdapat tiga plastik berisi vape mengandung narkoba. Jumlah awalnya 600 unit, tetapi satu unit digunakan pelaku sehingga tersisa 599 unit vape merek Netflix," kata Rafli.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ES sebelumnya juga pernah mengantarkan 50 unit vape mengandung narkoba ke kawasan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dalam aksinya kali ini, pelaku kembali menjalankan tugas sebagai kurir dengan jumlah barang bukti yang lebih besar.

Terkait status ES sebagai pegawai Lapas Kelas I Medan, Rafli mengatakan kepolisian masih mendalami perkara tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak lapas tempat yang bersangkutan bekerja. Berdasarkan pemeriksaan sementara, vape mengandung narkoba tersebut tidak diperjualbelikan di dalam lapas. Namun, kepolisian tetap mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hasil tes urine terhadap ES juga menunjukkan positif menggunakan narkoba.

Rafli menyebut ratusan vape tersebut diperoleh ES dari seseorang berinisial AL yang diduga sebagai pemasok sekaligus pihak yang memerintah pelaku. "Kami pastikan AL akan kami ringkus. Tidak akan ada ruang bagi pelaku narkoba. Sesuai moto Bapak Kapolri, bersama-sama kita pulihkan para pengguna dan putus mata rantai bandar. Polisi bersama masyarakat," ujar Rafli. (antara/jpnn)