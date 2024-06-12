Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Logam Mulia Ikut Disita
jpnn.com - Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jakarta Utara ternyata berkaitan dengan pajak di sektor pertambangan.
"Kegiatan ini terkait dengan dugaan modus pengaturan pajak di sektor pertambangan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Dia menjelaskan dari operasi pada Jumat (9/1) malam itu, KPK mengamankan delapan orang yang terdiri atas empat orang pegawai DJP dan empat lainnya wajib pajak dari pihak swasta.
Saat ini, para pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan intensif.
"Para pihak diamankan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek," ucapnya.
Para pihak ditangkap atas dugaan rasuah berupa pengurangan nilai pajak.
Walakin, Budi belum memerinci nama-nama yang diringkus, termasuk perusahaan tambang yang terlibat dalam kasus dimaksud.
"Perusahaan itu, kan, ada yang kantornya di Jakarta. Namun kemudian, site-nya ada di daerah. Nah, itu di antaranya yang didalami dalam kegiatan penyelidikan tertutup kali ini," tuturnya.
Ada logam mulia senilai Rp 6 miliar disita dalam OTT KPK terhadap pegawai pajak di Jakarta Utara. Begini penjelasan Budi Prasetyo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Anak Buah Menkeu Purbaya di DJP Kena OTT KPK, Begini Kasusnya
- KPK OTT Pegawai Pajak di Jakut, Sita Ratusan Juta Rupiah & Valuta Asing
- KPK Gelar OTT, Tangkap Oknum Pegawai Pajak di Jakut
- KPK OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan, Siapa?
- 3 Jaksa yang Terseret Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara Diperiksa KPK
- Kapan KPK Tahan Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji?