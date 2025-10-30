Pegawai Widyatama yang Loncat dari Lantai 6 Itu Sudah Seperempat Abad Mengabdi

jpnn.com -

BANDUNG - Pihak Universitas Widyatama mengonfirmasi bahwa salah satu pegawainya, Rahmat Permana (49 tahun), merupakan pria yang tewas seusai jatuh dari lantai 6 Gedung B -halaman food court.

Rahmat diduga menjatuhkan diri dan mayatnya ditemukan tergeletak pada Selasa (28/10) sekitar pukul 20.00 WIB.

“Benar, memang ada kejadian tersebut. Dua hari lalu, Selasa malam sekitar pukul delapan. Beliau adalah staf dari Biro Fasilitas, namanya Rahmat Permana,” kata Sekretaris Universitas Widyatama Marisa Astuti ditemui JPNN di Universitas Widyatama, Jalan Cikutra, Kota Bandung, Kamis (30/10).

Marisa menuturkan, almarhum adalah pegawai yang sudah 25 tahun bekerja di kampus Widyatama. Peristiwa yang diduga bunuh diri itu mengejutkan semua pihak di kampus.

Menurut Marisa, Rahmat meninggal dunia setelah mencoba melompat dari lantai 6 Gedung B. Ia tak mengungkap kondisi saat kejadian, karena aktivitas perkuliahan saat itu sudah selesai.

“Jadi, Gedung B itu lantai 6, ada ruang seminar dan ruang teater. Tidak ada ruang kerja,” tuturnya.

Marisa mengatakan bahwa Rahmat adalah sosok yang ramah dan mudah bergaul dengan lingkungannya.