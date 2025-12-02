menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pejabat Kemenhub yang Dekat dengan Tersangka Korupsi DJKA Ini Dicari KPK

Pejabat Kemenhub yang Dekat dengan Tersangka Korupsi DJKA Ini Dicari KPK

Pejabat Kemenhub yang Dekat dengan Tersangka Korupsi DJKA Ini Dicari KPK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menunjukkan dua tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub, yakni Muhlis Hanggani Capah (kiri) dan Eddy Kurniawan Winarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12/2025). ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mencari sosok pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memiliki kedekatan dengan salah satu tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, yakni Komisaris PT Tri Tirta Permata Eddy Kurniawan Winarto (EKW).

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12) malam.

Pejabat Kemenhub yang Dekat dengan Tersangka Korupsi DJKA Ini Dicari KPKASN Direktorat Jenderal Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan periode 2021-2024 Muhlis Hanggani Capah (kiri) bersama Komisaris PT Tri Tirta Permata Eddy Kurniawan Winarto (kanan) dihadirkan saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU

Baca Juga:

"Kedekatan saudara EKW dengan para pejabat struktural yang ada di Kemenhub, ya, sedang kami dalami sampai di level yang mana. Apakah di level Eselon I, hanya Eselon II, atau bahkan ke top manager-nya (pucuk pimpinan, red.)," kata Asep.

Asep mengatakan KPK juga mendalami penerimaan uang yang didapatkan EKW yang mencapai Rp 11,23 miliar, berbanding jauh dengan uang yang diterima tersangka Muhlis Hanggani Capah (MHC).

Muhlis Hanggani yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) pada DJKA Kemenhub sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, Sumatera Utara, pada tahun 2021-Mei 2024, menerima uang dugaan suap sebesar Rp 1,1 miliar.

Baca Juga:

"Kami juga sedang mendalami aliran dari uangnya karena ini kan besar ya yang ASN-nya sendiri meskipun hanya PPK, tetapi tadi dapat Rp 1,1 miliar. Kemudian EKW sendiri Rp 11,23 miliar. Jomplang banget begitu ya," tuturnya.

Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

KPK sedang mencari sosok pejabat Kemenhub yang dengan dengan Komisaris PT Tri Tirta Permata Eddy Kurniawan Winarto, tersangka korupsi terima uang Rp 11,23 M.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co