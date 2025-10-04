Pejabat Kemenkeu Pecat 26 Pegawai Pajak, Ada Apa?
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengaku hingga saat ini telah memecat 26 pegawai.
Bimo menambahkan, ada 13 pegawai yang sedang diproses pemecatannya. Pemecatan itu mulai dilakukan pada akhir Mei 2025.
"Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan, kemudian hari ini di meja saya tambah lagi 13," ujar Bimo dikutip Sabtu (4/10).
Dia menegaskan pemecatan itu dilakukan tanpa pandang bulu untuk menjaga integritas.
"Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat. 'Handphone' saya terbuka untuk 'whistle blower' dari bapak, ibu, dan saya jamin keamanannya," katanya.
Menurut Bimo, langkah bersih-bersih itu menjadi bagian dari prioritas menjaga kepercayaan wajib pajak.
"Saya sebagai pimpinan yang menginjak bulan keempat di Direktorat Jenderal Pajak ingin menegaskan bahwa kami terus berbenah, terus membenahi diri, terus membersihkan institusi kami," ujar dia.
Dia mengakui kepercayaan merupakan modal sosial paling berharga dalam sistem perpajakan modern.
