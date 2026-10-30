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Pejabat Kepri Diminta Hindari Gaya Hidup Mewah, KPK Beri Peringatan Keras

Pejabat Kepri Diminta Hindari Gaya Hidup Mewah, KPK Beri Peringatan Keras
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Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK David Sepriwasa (kiri) dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai memberikan bimbingan teknis (Bimtek) keluarga berintegritas kepada seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat (30/10/2026). ANTARA/Ogen

jpnn.com, TANJUNGPINANG - Para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk menghindari gaya hidup mewah atau flexing guna mencegah tindak pidana korupsi.

Imbauan itu disampaikan Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK David Sepriwasa seusai memberikan bimbingan teknis (Bimtek) keluarga berintegritas kepada seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat.

Ia menjelaskan saat ini kasus korupsi banyak bermunculan dari kalangan pasangan pejabat, di antaranya dipicu kerap pamer harta hingga pola hidup bermewah-mewahan.

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"Kebiasaan flexing dapat mempengaruhi integritas pejabat untuk mendapatkan hasil atau pendapatan yang lebih dengan melakukan korupsi. Hal ini semata-mata demi memenuhi kebutuhan gaya hidup bersama pasangannya," kata David 

Dalam kesempatan itu, David menekankan kepada para Kepala OPD Pemprov Kepri bahwa upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dari keluarga yang harmonis.

Menurut dia, melalui pembangunan keluarga yang kuat, para pejabat didorong lebih bersemangat bekerja melayani masyarakat secara tulus tanpa korupsi.

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David menyebutkan bahwa bimtek keluarga berintegritas merupakan bagian dari tiga strategi KPK dalam pemberantasan korupsi, khususnya di bidang pendidikan (edukasi) melalui peran keluarga dalam mencegah korupsi.

"Ada tiga strategi KPK memberantas korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan," ujarnya.

Para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menghindari gaya hidup mewah atau flexing guna mencegah tindak pidana korupsi.

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