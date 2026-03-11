Pejuang Ekraf dari Aceh hingga Papua Berkumpul di Rakernas GEKRAFS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan GEKRAFS Awards 2026 dengan mengusung tema “Astakarya: Akselerasi Karya, Transformasi Ekonomi Indonesia” di Jakarta, belum lama ini.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 38 provinsi, 288 kabupaten/kota, serta 12 Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) sebagai bagian dari konsolidasi nasional dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.

Rakernas turut dihadiri sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam struktur organisasi GEKRAFS, di antaranya Dewan Pembina Sandiaga Uno, Dewan Penasehat Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Bidang Seni dan Ekonomi Kreatif Raffi Ahmad.

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Ketua Umum DPP GEKRAFS Melly Goeslaw, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Wali Kota Solo Respati Ardi.

Ketua Umum GEKRAFS Kawendra Lukistian mengatakan, Astakarya merupakan arah strategis organisasi untuk mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

“GEKRAFS kemarin pasca kongres sudah melakukan rapat pimpinan dan kami merilis program unggulan kita. Kalau Presiden Prabowo punya Astacita, GEKRAFS punya Astakarya,” ujar Kawendra.

Dia menjelaskan, Astakarya mencakup delapan program strategis, yaitu CEFA, DIPLE, GANDI, DIGIMAP, ARTPAY, YOUTHEM, RECHUB, dan GLOBE.

Program-program tersebut dirancang untuk memperluas akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif, memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, meningkatkan literasi digital, hingga mendorong ekspor produk kreatif ke pasar global.