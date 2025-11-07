Pekan ICH Wayang & Gamelan 2025 Dorong Penguatan Ekosistem Kebudayaan

jpnn.com - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mengambil langkah inisiatif strategis untuk menguatkan ekosistem Wayang dan Gamelan melalui penyelenggaraan Pekan ICH Wayang dan Gamelan 2025.

Fokus utama Pekan ICH tahun ini adalah penguatan ekosistem kebudayaan Wayang dan Gamelan sebagai sebuah rangkaian budaya yang tidak terpisahkan.

Wayang dan Gamelan merupakan satu kesatuan ekspresi artistik dan spiritual. Oleh karena itu, seluruh rangkaian acara dirancang untuk melibatkan setiap aktor dalam ekosistem ini, mulai dari maestro budaya, sinden, akademisi, hingga pelaku UMKM yang menopang keberlanjutan ekonomi budaya tersebut.

Komitmen Pelindungan ICH dan Mandat UNESCO

?Pekan ICH Wayang dan Gamelan ini merupakan perayaan atas pencapaian bersejarah Indonesia di tingkat global.

Sejarah ini dimulai ketika Wayang (Wayang puppet theatre), masuk ke dalam daftar ICH-UNESCO pada tahun 2008 yang kemudian diikuti oleh Gamelan pada tahun 2021.

Rangkaian kegiatan akbar ini berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, mulai tanggal 2 hingga 7 November 2025, dengan puncak perayaan yang istimewa karena bertepatan dengan Hari Wayang Nasional pada 7 November.

?Kegiatan ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan mandat Konvensi 2003-UNESCO tentang Pelindungan Warisan Budaya Takbenda.