Pekan Imunisasi Dunia 2026, Takeda Gandeng Halodoc Tekan Kasus DBD
jpnn.com, JAKARTA - PT Takeda Innovative Medicines mengumumkan kemitraan dengan platform layanan kesehatan digital, Halodoc, untuk memperkuat pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia.
Kolaborasi yang diumumkan dalam momentum Pekan Imunisasi Dunia 2026.
"Tujuannya untuk meningkatkan edukasi publik serta memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat dan tenaga medis," kata Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, Rabu (6/5).
Kemitraan ini hadir sebagai respons terhadap tantangan kesehatan DBD yang masih signifikan.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa rata-rata kasus DBD dalam lima tahun terakhir meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan 20 tahun lalu.
Selain itu, siklus puncak kasus kini terjadi lebih cepat, dari 10 tahun menjadi hanya 3 tahun atau kurang.
"Melalui kolaborasi ini, Takeda dan Halodoc menghadirkan pendekatan one-stop solution," ucapnya.
Hal itu mencakup akses edukasi melalui informasi kesehatan digital platform Halodoc untuk masyarakat luas.
