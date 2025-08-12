Pekan ke-1 BRI Super League: Tak Cuma Persija, Jakmania Juga Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Pekan pertama BRI Super League 2025/26 terbukti menjadi magnet bagi penggila sepak bola di Indonesia.

Jumlah penonton yang hadir ke stadion banyak banget.

Total stadium attendance di pekan perdana adalah 89.997 penonton.

Persija Jakarta menorehkan rekor penonton terbanyak di Jakarta International Stadium, saat menjamu Persita Tangerang. Jumlah penonton yang mayoritas merupakan Jakmania; 29.153 penonton.

Terbanyak kedua adalah laga kandang Persebaya Surabaya menjamu tim promosi PSIM Yogyakarta yang dihadiri 17.456 Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertandingan berakhir 0-1 untuk kemenangan tim tamu.

Jumlah penonton terbanyak ketiga adalah saat Persib Bandung menjamu Semen Padang FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Duel sengit Persib dan Semen Padang disaksikan 14.853 penonton yang mayoritas adalah Bobotoh.

Berikutnya alias penonton terbanyak keempat adalah pada laga duel Bali United FC melawan Persik Kediri di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Stadium attendance mencapai angka 10.302 penonton. Dengan okupansi stadion 57 persen, terbanyak di semua laga pekan ini.

Selanjutnya berturut-turut adalah laga Borneo FC Samarinda vs Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Segiri (5.531 penonton), Madura United FC vs Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (4.839 penonton).