JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pekan ke-21 Super League Belum Usai, Persita Vs PSBS Sore Ini

Pekan ke-21 Super League Belum Usai, Persita Vs PSBS Sore Ini

Pasukan Persita Tangerang. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - TANGERANG - Laga Persita Tangerang vs PSBS Biak di Stadion Indomilk Arena, Senin (16/2) sore WIB akan menutup pekan ke-21 Super League.

Pelatih Persita Carlos Pena berharap timnya meraih kemenangan, sekaligus bangkit setelah dalam dua laga terakhir menelan kekalahan.

Meski tengah berada di atas zona degradasi, PSBS Biak tetap harus diwaspadai oleh Persita.

“PSBS Biak tetap menjadi tim yang berbahaya, mereka bertarung untuk keluar dari ancaman degradasi. Mereka mendapatkan beberapa hasil bagus di laga tandang,” ujar Carlos Pena.

“Kami sudah mempelajari laga mereka melawan Persib, mereka kebobolan di menit ke-86.”

“Mereka bermain baik walau kehilangan satu pemain karena kartu merah. Mereka juga memiliki beberapa pemain berkualitas. Namun, kami akan bermain di kandang. Kami ingin menunjukkan ingin meraih tiga poin dan tampil lebih baik dari mereka," tutur Pena.

Menurut pelatih asal Spanyol ini, salah satu faktor yang membuat Persita gagal menang dalam tiga laga terakhir adalah masalah akurasi.

“Ya, itu benar, kami tidak memiliki akurasi dalam dua laga terakhir. Kami memiliki peluang, tetapi tak ada akurasi yang baik,” tutur Pena.

Cek hasil pertandingan, jadwal pekan ke-21, dan klasemen Super League. Ingat, masih ada Persita vs PSBS.

