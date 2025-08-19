menu
Pekan ke-3 BRI Super League Bahaya Banget Buat Persib

Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: diambil dari persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung gagal memetik poin di pekan kedua BRI Super League.

Melakoni kunker ke markas tim promosi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) malam WIB, Persib si petahana kalah 1-2.

Di papan klasemen Super League, Persib berada di anak tangga ke-7, mulai berjarak dengan Persija Jakarta di puncak.

Setelah kalah dari di pekan ke-2, Persib masih harus melakoni laga tandang di pekan ke-3, yakni ke kandang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Sama seperti Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta juga tim promosi.

Sama seperti Persijap, PSIM untuk sementara berada di posisi yang leih baik dari Persib di klasemen.

PSIM bakal menjadi lawan yang berbahaya buat Persib, karena sama seperti Persijap, memiliki motivasi sebagai tim promosi yang pengin menjinakkan juara kasta tertinggi.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyesali kekalahan timnya dari Persijap Jepara, tetapi menyiratkan aura positif menyambut pertandingan selanjutnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyesali kekalahan timnya dari Persijap Jepara, tetapi menyiratkan aura positif menyambut pertandingan selanjutnya.

