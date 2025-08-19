Pekan ke-3 BRI Super League Bahaya Banget Buat Persib
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung gagal memetik poin di pekan kedua BRI Super League.
Melakoni kunker ke markas tim promosi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) malam WIB, Persib si petahana kalah 1-2.
Di papan klasemen Super League, Persib berada di anak tangga ke-7, mulai berjarak dengan Persija Jakarta di puncak.
Setelah kalah dari di pekan ke-2, Persib masih harus melakoni laga tandang di pekan ke-3, yakni ke kandang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul.
Sama seperti Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta juga tim promosi.
Sama seperti Persijap, PSIM untuk sementara berada di posisi yang leih baik dari Persib di klasemen.
PSIM bakal menjadi lawan yang berbahaya buat Persib, karena sama seperti Persijap, memiliki motivasi sebagai tim promosi yang pengin menjinakkan juara kasta tertinggi.
Pelatih Persib Bojan Hodak menyesali kekalahan timnya dari Persijap Jepara, tetapi menyiratkan aura positif menyambut pertandingan selanjutnya.
Lihat di sini jadwal pekan ke-3 dan klasemen BRI Super League. Persib Bandung akan berhadapan dengan...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mario Lemos Nekat Ambil Risiko, Persijap Jepara Lumat Persib Bandung
- Persib Bandung Dipermalukan Persijap Jepara, Beckham Putra Tumpahkan Penyesalan Mendalam
- 11 Tahun Hilang, Persijap Kembali dengan Badai Kartu Kuning dan Tumbangkan Persib
- Persib Kalah dari Persijap, Bojan Hodak sampai Mengucap Kata Bodoh
- Pelatih Persijap Ungkap Strategi Berisiko saat Melawan Persib, yang Penting Menang
- Kekalahan Pahit Persib dari Persijap, Beckham Putra Curhat Soal Perjuangan yang Sia-sia