Pekan ke-4 Super League Persib Vs Borneo FC, Kondisi Teja 50-50

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak menyatakan timnya siap menjamu pemimpin klasemen Super League, Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan ke-4 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12) malam WIB.

Persib Vs Borneo FC ini seharusnya digelar pada 31 Agustus, tetapi lantaran situasi keamanan tak kondusif menyusul adanya demonstrasi di sejumlah daerah termasuk di Kota Bandung saat itu, duel akbar tersebut ditunda.

Hodak mengatakan timnya tidak akan mudah memainkan laga tersebut.

Dia menyadari Borneo FC berada di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 33, hasil sebelas kali menang dan sekali kalah.

Klasemen Super League

ileague

Sementara itu, Persib berada di peringkat ketiga dengan nilai 25 poin dari sebelas pertandingan yang sudah dimainkan.

"Laga itu tidak akan mudah. Semua tahu bagaimana posisi mereka di klasemen. Saya harap besok stadion dipenuhi Bobotoh dan kami bisa meraih hasil maksimal," kata Hodak, Kamis (4/12).

Namun, Hodak menegaskan, timnya siap meski ada beberapa pemain dalam kondisi tidak fit, secara umum anak asuhnya dalam kondisi bugar.