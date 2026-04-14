Pekan Reksa Dana 2026, Bibit.id Dorong Edukasi Nabung Rutin

jpnn.com, JAKARTA - Bibit.id, aplikasi investasi digital berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Road to Pekan Reksa Dana 2026.

Kampanye seperti #ReksaDanaAja dan PINTAR Reksa Dana juga dihadirkan untuk menyederhanakan pemahaman publik terhadap investasi reksa dana.

Dalam kegiatan tersebut, Bibit menegaskan perannya sebagai pelopor program Systematic Investment Plan (SIP) atau Nabung Rutin.

Program ini mendorong masyarakat untuk berinvestasi secara konsisten dan disiplin, tanpa harus menunggu modal besar.

Pendekatan ini dinilai relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang membutuhkan solusi investasi sederhana namun efektif.

“Kami senang sekali menyaksikan gerakan yang Bibit dorong sejak lama kini menjadi agenda bersama regulator dan para pelaku industri. Terima kasih kepada OJK, BEI, teman-teman di industri, dan rekan-rekan media. Bersama kita perkuat industri reksa dana dan membantu masyarakat membangun masa depan keuangan yang lebih baik," ujar Head of PR & Corporate Communication Bibit.id, William.

Pekan Reksa Dana 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kampanye sesaat, tetapi juga menjadi katalis bagi perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan.

Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan platform digital seperti Bibit menjadi kunci dalam mempercepat transformasi literasi keuangan di Indonesia.