Pekan Wirausaha Pasuruan Diikuti Ratusan Korban PHK
jpnn.com, PASURUAN - Sebabyak 200 pekerja dari berbagai wilayah di Kabupaten Pasuruan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat kesempatan mengikuti pelatihan kewirausahaan.
Program bertajuk Pekan Wirausaha Pasuruan ini berlangsung pada 8–9 Agustus 2025 di Pusat Pelatihan Kerja Sampoerna Karya Bangsa – Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC). Mengusung tema “Bangkit Bersama, Wujudkan Peluang Baru”.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Sampoerna Karya Bangsa (SKB) ini mendapat dukungan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT HM Sampoerna Tbk.
Tujuan dari program ini adalah membekali para peserta dengan keterampilan berwirausaha agar mampu memulai usaha mandiri dan membuka lapangan kerja baru.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan apresiasi kepada Sampoerna yang dinilai mampu membangun hubungan industrial yang tidak hanya harmonis, tetapi juga mendorong transformasi positif.
“Kunci saat ini adalah menciptakan ekosistem yang kondusif dari dalam perusahaan. Sampoerna menunjukkan bahwa membangun bisnis tidak hanya soal industri, tetapi juga membangun manusia dan lingkungannya. Inilah yang kita harapkan,” ujar Yassierli.
Yassierli secara simbolis menyerahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada peserta pelatihan.
Dia juga meninjau layanan tambahan berupa Layanan Keluarga Berencana sebagai Fasilitas Kerja untuk 250 pekerja yang difasilitasi BKKBN Jawa Timur.
