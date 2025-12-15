Pekanbaru 10K 2025 Sukses Digelar, Ribuan Pelari Finish Strong And Happy

jpnn.com, PEKANBARU - Event lari Pekanbaru 10K 2025 berlangsung sukses dan meriah dengan diikuti sekitar 5.000 pelaridari berbagai daerah di Indonesia.

Ajang tahunan ini menjadi momentum kampanye olahraga, gaya hidup sehat, serta kepedulian terhadap lingkungan dalam semangat Green City, dengan komitmen pelayanan dan keselamatan “No Accident, No Complaint.”

Sejak dini hari, ribuan peserta telah memadati area start dan finis di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Ahad (14/12/2025).

Para pelari menempuh lintasan utama kota, termasuk Jalan Sudirman, dengan antusiasme tinggi.

Dukungan masyarakat di sepanjang rute turut menambah semarak suasana lomba.

Pekanbaru 10K 2025 mempertandingkan dua kategori, yakni 10 kilometer (10K) dan 5 kilometer (5K).

Kedua kategori tersebut dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelari profesional hingga komunitas dan warga umum, guna mendorong budaya hidup sehat dan aktif di Kota Pekanbaru.

Pembukaan sekaligus pelepasan peserta dilakukan bersama oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.