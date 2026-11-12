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Pekanbaru Juara I Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pekanbaru Juara I Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
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Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyerahkan penghargaan dan bantuan kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto: Sumber JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru kembali meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kali ini, Pekanbaru menjadi juara pertama kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera.

Malam penghargaannya digelar di Medan, Rabu (11/11).

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Penghargaan disertai bantuan pemerintah sebesar Rp2 miliar tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Capaian ini melengkapi keberhasilan Pekanbaru meraih penghargaan pada ketiga penyelenggaraan apresiasi Kemendagri sepanjang 2026.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pemerintah daerah peraih penghargaan, termasuk Kota Pekanbaru.

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Kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah menilai capaian pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta pelaksanaan sembilan langkah konkret percepatan ekonomi daerah.

Penilaian tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru kembali meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.

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