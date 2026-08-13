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Pekanbaru Peringkat II Program 3 Juta Rumah, Dapat Bantuan Bedah 250 Rumah

Pekanbaru Peringkat II Program 3 Juta Rumah, Dapat Bantuan Bedah 250 Rumah
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Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima penghargaan dari Mendagri yang diserahkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, BATAM - Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sumatera Pekanbaru berhasil meraih peringkat kedua kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Ajang itu digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Tak hanya penghargaan, capaian tersebut juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

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Pemko Pekanbaru juga memperoleh bantuan bedah 250 rumah tidak layak huni (RTLH) untuk masyarakat yang membutuhkan.

Penghargaan diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Penyerahan tersebut turut disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

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Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakat.

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai pencapaian pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

Penghargaan diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

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