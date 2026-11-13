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Pekanbaru Raih Anugerah Penggerak Nusantara Kategori Infrastruktur 2026 dari Menko AHY

Pekanbaru Raih Anugerah Penggerak Nusantara Kategori Infrastruktur 2026 dari Menko AHY
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Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemko Pekanbaru berhasil meraih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 untuk kategori Infrastruktur.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Pemko Pekanbaru dalam mendorong pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama daerah.

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Menko AHY mengaku senang sekaligus bangga dapat menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung.

Ia berharap Pekanbaru semakin berkembang di bawah kepemimpinan Agung Nugroho.

“Saya senang sekali dan tentunya bangga. Mudah-mudahan Pekanbaru semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Agung Nugroho,” ujar AHY.

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Sementara itu, Agung Nugroho menyebut penghargaan tersebut bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah, melainkan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga, mulai dari memperlancar mobilitas hingga menciptakan peluang ekonomi baru.

Pemko Pekanbaru berhasil meraih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 untuk kategori Infrastruktur dari Menko AHY.

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