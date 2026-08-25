“Pekanbaru Sesak”, Gelora Riau Minta Kendala Penanganan Karhutla Dibuka

jpnn.com, JAKARTA - Bidang Kepemudaan DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Riau bersama Gen Z Gelora Riau saat membagikan sekitar 1.000 masker dan air mineral kepada pengendara di sejumlah persimpangan Kota Pekanbaru, Selasa (25/8).

Ketua Bidang Kepemudaan DPW Gelora Riau Muhammad Faisal meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan membuka secara jujur kendala yang dihadapi dalam mencegah dan menangani karhutla.

“Masyarakat perlu mengetahui tingkat kesulitan penanganan karhutla, penyebab asap masih mencapai Pekanbaru, serta peluang keberhasilan dari upaya yang dijalankan,” kata Faisal.

Dia mengakui bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan di Riau telah melakukan berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Namun, ketika kabut asap masih mencapai Pekanbaru, masyarakat perlu mendapat penjelasan terbuka mengenai hasil, kelemahan, dan kendala dari upaya tersebut.

Menurutnya, keterbukaan tidak hanya membantu masyarakat memahami kondisi sebenarnya, tetapi juga membuka ruang bagi publik untuk ikut menawarkan solusi.

Baca Juga: Pelaku Karhutla Dapat Dikategorikan Pelanggaran HAM Berat

“Karena itu, persoalan, data, dan kendala di lapangan perlu dibuka agar masyarakat dapat ikut mencari jalan keluar,” lanjutnya.

Faisal menegaskan dorongan tersebut bukan untuk mengabaikan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan.