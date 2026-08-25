“Pekanbaru Sesak”, Gelora Riau Minta Kendala Penanganan Karhutla Dibuka
jpnn.com, JAKARTA - Bidang Kepemudaan DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Riau bersama Gen Z Gelora Riau saat membagikan sekitar 1.000 masker dan air mineral kepada pengendara di sejumlah persimpangan Kota Pekanbaru, Selasa (25/8).
Ketua Bidang Kepemudaan DPW Gelora Riau Muhammad Faisal meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan membuka secara jujur kendala yang dihadapi dalam mencegah dan menangani karhutla.
“Masyarakat perlu mengetahui tingkat kesulitan penanganan karhutla, penyebab asap masih mencapai Pekanbaru, serta peluang keberhasilan dari upaya yang dijalankan,” kata Faisal.
Dia mengakui bahwa pemerintah dan para pemangku kepentingan di Riau telah melakukan berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Namun, ketika kabut asap masih mencapai Pekanbaru, masyarakat perlu mendapat penjelasan terbuka mengenai hasil, kelemahan, dan kendala dari upaya tersebut.
Menurutnya, keterbukaan tidak hanya membantu masyarakat memahami kondisi sebenarnya, tetapi juga membuka ruang bagi publik untuk ikut menawarkan solusi.
“Karena itu, persoalan, data, dan kendala di lapangan perlu dibuka agar masyarakat dapat ikut mencari jalan keluar,” lanjutnya.
Faisal menegaskan dorongan tersebut bukan untuk mengabaikan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan.
Bidang Kepemudaan DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Riau bersama Gen Z Gelora Riau saat membagikan sekitar 1.000 masker dan air mineral kepada pengendara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menhut Pastikan Tak Ada Celah Istimewa bagi Pelaku Karhutla
- Turun ke Jambi, Menhut: Seusai Perintah Presiden Prabowo, Saya Diminta ke Lapangan
- Versi Raja Juli, Gakkum Kemenhut Menangani 42 Kasus Terkait Karhutla
- Polres Musi Rawas Menyulap 13 Kendaraan Dinas Jadi Armada Pemadam Karhutla
- Konon, Langkah Menhut Tinjau Penanganan Karhutla Sesuai Perintah Prabowo
- Asap Karhutla Bikin 860 Warga Riau Terserang ISPA, Segera Pakai Masker