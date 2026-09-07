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Pekanbaru Terdampak Erupsi Anak Krakatau, 15 Penerbangan Dibatalkan

Pekanbaru Terdampak Erupsi Anak Krakatau, 15 Penerbangan Dibatalkan
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Situasi di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Erupsi Gunung Anak Krakatau turut memengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, Riau.

Hingga Senin (7/9/2026) pukul 06.00 WIB, sebanyak 15 penerbangan dari dan menuju Pekanbaru dibatalkan.

General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Achmad, mengatakan pembatalan tersebut berkaitan dengan penyebaran abu vulkanik di ruang udara serta penyesuaian operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.

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“Ada 15 penerbangan yang dibatalkan karena dampak penyebaran abu vulkanik di ruang udara serta penyesuaian operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta,” ujar Achmad.

Menurutnya, keputusan pembatalan penerbangan diambil dengan mengutamakan aspek keselamatan.

Langkah tersebut berlaku bagi penumpang maupun awak pesawat yang melakukan perjalanan.

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“Pembatalan penerbangan ini dilakukan guna menjaga keselamatan baik penumpang maupun kru pesawat,” katanya.

Berdasarkan data monitoring bandara hingga pukul 06.00 WIB, penerbangan dari enam maskapaitercatat mengalami pembatalan.

Hingga Senin (7/9/2026) pukul 06.00 WIB, sebanyak 15 penerbangan dari dan menuju Pekanbaru dibatalkan

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