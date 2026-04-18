menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pekantoran Pemkab Tulungagung Diobok-obok KPK, Ditemukan Uang Sebanyak Ini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyidik KPK memasukkan koper berisi dokumen barang bukti usai menggeledah sejumlah ruangan di kompleks perkantoran Pemkab Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur.

Penyidik lembaga antirasuah itu membawa tiga koper besar yang diduga berisi dokumen dan uang, Jumat (17/4/2026).

Pekantoran Pemkab Tulungagung Diobok-obok KPK, Ditemukan Uang Sebanyak IniBupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan setelah terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (12/4) dini hari WIB. Foto: Darryl Ramadhan/Antara

Terlihat koper berisi barang hasil penggeledahan tersebut dimasukkan ke dalam mobil minibus, saat tim penyidik KPK meninggalkan kompleks perkantoran sekitar pukul 13.50 WIB, setelah melakukan penggeledahan selama kurang lebih lima jam.

Penggeledahan pada hari kedua itu menyasar tujuh ruangan di tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Di kantor PUPR, penyidik memeriksa ruang kepala dinas, bidang bina marga, staf bina marga, serta bidang sumber daya air.

Sementara di Sekretariat Daerah, penggeledahan dilakukan di ruang pengadaan barang dan jasa serta ruang rapat. Di kantor BPKAD, penyidik memeriksa ruang kepala badan.

Sejak pagi, sedikitnya enam kendaraan minibus yang ditumpangi tim penyidik KPK terlihat memasuki area perkantoran dengan pengawalan aparat kepolisian dan pengamanan Satpol PP.

Penyidik KPK membawa tiga koper besar yang diduga berisi dokumen dan uang seusai penggeledahan di perkantoran Pemkab Tulungagung, Jumat (17/4/2026).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI