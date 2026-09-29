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Pekerja Dapur MBG Ditabrak dari Belakang, Motornya Dirampas Begal

Pekerja Dapur MBG Ditabrak dari Belakang, Motornya Dirampas Begal
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Korban dirawat di RS Palembang. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi begal terjadi di kawasan Jembatan Musi 6, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang.

Seorang pekerja dapur program makan bergizi gratis (MBG) bernama Rifqi Rahmadani (24) menjadi korban setelah sepeda motornya ditabrak dari belakang oleh tiga pelaku.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 03.50 WIB.

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Korban yang saat itu hendak berangkat bekerja menggunakan sepeda motor Honda Beat tiba-tiba didatangi tiga pelaku yang berboncengan.

Salah satu pelaku kemudian menabrak sepeda motor korban dari belakang hingga Rifqi terjatuh.

Dalam kondisi tersebut, para pelaku mengeluarkan pisau dan mengancam korban.

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"Pelaku ini datang tiba-tiba. Langsung menabrak motor teman saya dari belakang, saat itu teman saya katanya terjatuh," kata Yusriani teman kerja korban.

Setelah korban terjatuh, para pelaku mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5572 ADR. Ketiga pelaku kemudian melarikan diri meninggalkan korban di lokasi.

Motor warga di Palembang dirampas tiga begal saat melintas di Jembatan Musi 6 Palembang.

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