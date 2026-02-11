Pekerja Hilang Saat Bukan Jalan Dalam Hutan di Berau, Tim SAR Gabungan Bergerak

jpnn.com - BERAU - Seorang pekerja hilang ketika sedang merintis pembuatan jalan dalam hutan di kawasan Kampung Batu Rajang, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim).

Korban bernama Kanisius Sengkam (25), seorang karyawan PT Aksa yang berdomisili di Camp PT Inhutani, Kilometer 29, Kampung Batu Rajang.

Saat ini, Tim SAR Gabungan dari berbagai unsur masih melakukan pencarian.

"Peristiwa terjadi saat korban membuka jalan di kawasan hutan yang memiliki medan berat dan akses terbatas pada Jumat 6 Februari," kata Koordinator Unit Siaga SAR Kabupaten Berau Ari Triyanto di Segah, Rabu (11/2).

Dia menjelaskan dari jejak jalan yang ditelusuri, pihaknya menemukan bivak (tempat perlindungan sementara) berupa tumbuhan hutan yang dipatah, diduga dilakukan oleh korban.

Dengan demikian, lanjutnya, Kanisius Sengkam diduga tidak membawa senjata tajam baik parang, pisau, dan sejenisnya.

Sejak adanya kabar orang hilang dalam hutan pada Senin (9/2) lalu, pihaknya langsung melakukan pencarian.

Pada Rabu (11/2) ini merupakan operasi pencarian hari ketiga terhadap Kanisius.