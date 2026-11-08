Pekerja Migran Cililin yang Disekap di UEA Ditemukan, Segera Dipulangkan ke Indonesia
jpnn.com - Pekerja migran asal Cililin Sri Nurhaida Pratiwi yang diduga menjadi korban penyekapan di Uni Emirat Arab (UEA), akhirnya ditemukan.
Sri dipastikan dalam kondisi baik aman. Meski tidak mengalami luka fisik, pekerja migran tersebut diduga masih mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya.
Kepala UPTD LTSA PMI Disnakertrans Jawa Barat Yanu Krisdiyan membenarkan kabar penemuan Sri. "Sudah dalam kondisi baik dan aman," kata Yanu, Minggu (8/11/2026).
Ia memastikan tidak ditemukan luka pada tubuh Sri. Namun, kondisi psikologi pekerja migran tersebut masih perlu diperhatikan.
"Kalau rasa takut mungkin ada," ucapnya.
Saat ini, keluarga Sri sudah membuat laporan ke Polda Jabar. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa Sri.
Pihak kepolisian juga tengah meminta keterangan untuk kepentingan BAP.
"Sudah dibuatkan laporan ke Polda Jabar dan proses BAP untuk kesaksian karena diduga terjadi TPPO," tuturnya.
Sri Nurhaida Pratiwi, pekerja migran asal Cililin yang diduga korban penyekapan di UEA akhirnya ditemukan. Kondisinya aman, tetapi masih trauma.
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