Pekerja Renovasi Jembatan Leuwiranji Jatuh ke Sungai Cisadane, Tim Gabungan Lakukan Pencarian

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Seorang pekerja proyek renovasi Jembatan Leuwiranji jatuh ke Sungai Cisadane, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor melakukan pencarian terhadap pekerja bernama Prangki (25) tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani mengatakan laporan kejadian diterima sekitar pukul 20.00 WIB dari pihak kecamatan setempat.

“Korban bernama Prangki, usia 25 tahun, dilaporkan terpeleset dan jatuh ke Sungai Cisadane saat melakukan pengecekan baut pada pekerjaan renovasi jembatan,” kata dia.

Adam mengatakan hingga laporan diterima, korban masih dalam pencarian oleh tim gabungan yang berada di lokasi kejadian.

BPBD Kabupaten Bogor telah mengerahkan personel ke lokasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran serta unsur Forkopimcam Rumpin dan Gunungsindur untuk melakukan upaya pencarian.

“Pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan arus sungai,” ujarnya.

Dia menambahkan proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi lintas instansi dan penggunaan peralatan sesuai kebutuhan di lapangan.